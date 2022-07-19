В США назвали пять ошибок Байдена, обернувшихся катастрофой

19 июля 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

В последнее время рейтинг Байдена среди американцев падает Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика президента США Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Есть пять основных неудач главы Белого дома на Украине, которые могут иметь разрушительные долгосрочные последствия для США и Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News. Первой ошибкой издание считает тот факт, что власти США не смогли сдержать президента РФ Владимира Путина. Действия Байдена позволили России мобилизовать свои вооруженные силы. Второй причиной Fox News видит заявления Байдена о дальнейших действиях США — тем самым он раскрыл все карты. Третья ошибка президента США — он дал Путину преимущество в гонке ядерного вооружения. Наличие у президента РФ такого вооружения — причина, по которой Вашингтон боится войны с Россией. В-четвертых, в результате различных ошибочных действий Байдена с мирового рынка выводится миллион баррелей нефти в день. Это подтолкнуло цены на энергоносители вверх, что принесло пользу России. Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили ее и бумерангом отразились на Западе. И последняя катастрофичная ошибка Байдена, по мнению Fox News — бесконтрольная помощь США в обеспечении безопасности на Украине. Это продлевает конфликт, истощая запасы американского оружия. Ранее зрители американского телеканала Fox News раскритиковали жену президента США Джо Байдена Джилл за ее попытку оправдать постоянные неудачи своего мужа. Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Американский президент регулярно путает слова в своих выступлениях и пытается пожать руку воздуху. Американские журналисты считают, что Байден употребляет специальные таблетки, которые поддерживают его когнитивные способности. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Политика президента США Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Есть пять основных неудач главы Белого дома на Украине, которые могут иметь разрушительные долгосрочные последствия для США и Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News. Первой ошибкой издание считает тот факт, что власти США не смогли сдержать президента РФ Владимира Путина. Действия Байдена позволили России мобилизовать свои вооруженные силы. Второй причиной Fox News видит заявления Байдена о дальнейших действиях США — тем самым он раскрыл все карты. Третья ошибка президента США — он дал Путину преимущество в гонке ядерного вооружения. Наличие у президента РФ такого вооружения — причина, по которой Вашингтон боится войны с Россией. В-четвертых, в результате различных ошибочных действий Байдена с мирового рынка выводится миллион баррелей нефти в день. Это подтолкнуло цены на энергоносители вверх, что принесло пользу России. Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили ее и бумерангом отразились на Западе. И последняя катастрофичная ошибка Байдена, по мнению Fox News — бесконтрольная помощь США в обеспечении безопасности на Украине. Это продлевает конфликт, истощая запасы американского оружия. Ранее зрители американского телеканала Fox News раскритиковали жену президента США Джо Байдена Джилл за ее попытку оправдать постоянные неудачи своего мужа. Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Американский президент регулярно путает слова в своих выступлениях и пытается пожать руку воздуху. Американские журналисты считают, что Байден употребляет специальные таблетки, которые поддерживают его когнитивные способности. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.