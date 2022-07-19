Киев пригласил страны Запада на Украину для испытаний оружия

19 июля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Министр обороны Украины пригласил Запад испытать продукцию против России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что его страна превратилась в «испытательный полигон» и пригласил производителей западного оружия протестировать их новую продукцию на поле боя против России. С таким заявлением он выступил по видеосвязи в рамках дискуссии, организованной в Атлантическом совете. «Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем», — приводит его слова сайт Атлантического совета. Как утверждает Резников, представители Киева «делятся всей информацией и опытом со своими партнерами». Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. В частности, в последнее время Киев активно применяет американские РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в Красноармейске. Газета Financial Times писала, что запасы европейского оружия на Украине начинают заканчиваться. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что его страна превратилась в «испытательный полигон» и пригласил производителей западного оружия протестировать их новую продукцию на поле боя против России. С таким заявлением он выступил по видеосвязи в рамках дискуссии, организованной в Атлантическом совете. «Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем», — приводит его слова сайт Атлантического совета. Как утверждает Резников, представители Киева «делятся всей информацией и опытом со своими партнерами». Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. В частности, в последнее время Киев активно применяет американские РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО HIMARS в Красноармейске. Газета Financial Times писала, что запасы европейского оружия на Украине начинают заканчиваться.