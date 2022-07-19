Премьер Канады оценил передачу турбины для «Северного потока» ФРГ

Решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Такого мнения придерживается премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — сказал Трюдо. Его речь была произнесена в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал СРАС.
Отправка отремонтированной турбины Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию была произведена 17 июля. Для ускорения прибытия машину решили отправить самолетом. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Позже президент Украины Владимир Зеленский высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения по турбине.
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Решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Такого мнения придерживается премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — сказал Трюдо. Его речь была произнесена в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал СРАС. Отправка отремонтированной турбины Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию была произведена 17 июля. Для ускорения прибытия машину решили отправить самолетом. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Позже президент Украины Владимир Зеленский высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения по турбине.