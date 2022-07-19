19 июля 2022

Премьер Канады оценил передачу турбины для «Северного потока» ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
Джастин Трюдо прокомментировал возвращение турбины для «Северного потока» Германии Фото:

Решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Такого мнения придерживается премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — сказал Трюдо. Его речь была произнесена в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал СРАС.

Отправка отремонтированной турбины Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию была произведена 17 июля. Для ускорения прибытия машину решили отправить самолетом. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Позже президент Украины Владимир Зеленский высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения по турбине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Такого мнения придерживается премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — сказал Трюдо. Его речь была произнесена в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал СРАС. Отправка отремонтированной турбины Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию была произведена 17 июля. Для ускорения прибытия машину решили отправить самолетом. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Позже президент Украины Владимир Зеленский высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения по турбине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...