Путин высмеял Евросоюз за санкции по газопроводу «Ямал-Европа». «Вы все поиграли» 20 июля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 + Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по «Ямал-Европе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейцы из-за санкций по газопроводу «Ямал-Европа» только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе — «Ямал-Европа», — казал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Телеканал CNN отметил, что Европу ждет «драка» за газ грядущей зимой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Европейцы из-за санкций по газопроводу «Ямал-Европа» только проиграли, пытаясь приобрести газ более выгодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Но объем газа-то на рынке уменьшился, а общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе — «Ямал-Европа», — казал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Телеканал CNN отметил, что Европу ждет «драка» за газ грядущей зимой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям