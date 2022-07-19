19 июля 2022

Мужчина, избивший девушку в ХМАО, обратился в полицию из-за угроз

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Мегиона поступают угрозы Фото:

Житель Мегиона (ХМАО), который избил женщину в подъезде, написал заявление в полицию из-за угроз, которые стали поступать ему после обнародования ситуации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Жители Мегиона угрожают мужчине расправой из-за сложившейся ситуации. Теперь подозреваемый в совершении двух преступлений „под присмотром“ полиции, чтобы ничего не произошло», — уточнил корреспонденту URA.RU источник.

Получить комментарий по телефону в пресс-службе УМВД по ХМАО. В адрес ведомства отправлен запрос. Ответ на момент публикации материала не пришел.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Тогда полиции пришлось отпустить молодого человека из-за отсутствия оснований для его задержания. На жителя Мегиона (ХМАО), который избил женщину в подъезде, завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, в происшествии обнаружены признаки, попадающие под действия статьи «Истязания».

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Житель Мегиона (ХМАО), который избил женщину в подъезде, написал заявление в полицию из-за угроз, которые стали поступать ему после обнародования ситуации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Жители Мегиона угрожают мужчине расправой из-за сложившейся ситуации. Теперь подозреваемый в совершении двух преступлений „под присмотром“ полиции, чтобы ничего не произошло», — уточнил корреспонденту URA.RU источник. Получить комментарий по телефону в пресс-службе УМВД по ХМАО. В адрес ведомства отправлен запрос. Ответ на момент публикации материала не пришел. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. Тогда полиции пришлось отпустить молодого человека из-за отсутствия оснований для его задержания. На жителя Мегиона (ХМАО), который избил женщину в подъезде, завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, в происшествии обнаружены признаки, попадающие под действия статьи «Истязания».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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