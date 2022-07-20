В Бундестаге призвали без ультиматумов снять санкции против РФ

Благополучие Германии зависит от дешевых энергоресурсов из России, заявил Евгений Шмидт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия должна без всяких ультиматумов снять все санкции с России, чтобы избежать серьезного энергетического кризиса. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Правительство должно свернуть санкционную политику, которая в первую очередь бьет по самой Германии и в дальнейшем выстраивать долгосрочные доверительные отношения с Россией без угроз и внешнеполитических ультиматумов. Именно поставки дешевого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму», — сказал депутат в беседе с РИА «Новости».

Шмидт сообщил, что направил депутатский запрос в правительство Германии по поводу кризисной ситуации с турбинами для «Северного потока». По словам депутата, «благополучие Германии не в последнюю очередь зиждется на поставках дешевых энергоресурсов из РФ».

Германия и другие страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Евросоюз ввел ограничения на поставки российской нефти и газа. Президент России Владимир Путин заявил, что именно ЕС «проиграл» из-за санкций против российского газа. По словам главы государства, антироссийские санкции серьезно ударили по европейской и американской экономике, пишет «Дни.ру».