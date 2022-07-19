После запрета говорить о проблеме курганцы втянули в нее Шумкова. Фото

20 июля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Жители села Введенское пожаловались губернатору на отсутствие освещения и тротуара на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям села Введенское Курганской области не разрешали жаловаться на отсутствие тротуара и освещения на одной из улиц села. Несмотря на запрет, они обратились к губернатору Вадиму Шумкову. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «[Недавно] проходили выборы в Кетовскую районную думу, перед этим просили никакие проблемы не поднимать, потому что это может плохо повлиять на прохождение депутатов в районную думу от села Введенское. Сейчас выборы прошли, депутатов выбрали, теперь надеемся на их помощь. Но пока — непробиваемая стена [со стороны областного правительства], на обращения нам приходят отписки», — говорит Камшилов. Жители направили губернатору Шумкову обращение. В нем говорится, что строительство пешеходных дорожек было запланировано на 2021—2022 гг., но работы до сих пор не начаты. По словам курганцев, из-за отсутствия освещения и пешеходных переходов 15 мая в темное время суток в ДТП погиб пешеход. URA.RU обратилось за комментарием к главе Введенского сельсовета Елене Трубиной. В приемной отметили, что ее на месте нет, корреспондента перенаправили к главному специалисту Анне (фамилию уточнить не удалось). «Губернатору Вадиму Шумкову отправлены обращения в мае и июне от жителей села и от администрации сельсовета. Ждем ответа по ним. В „Курганавтодоре“ нам сообщили, что в департамент направлена заявка на согласование госзакупки, чтобы выполнить необходимые работы», — сообщила специалист. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу губернатора Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что курганцы жалуются на состояние дороги, которую водители используются как объездной путь до Тюмени. Основная трасса закрыта из-за аварийного моста Мендеря. Жители села направили обращение к губернатору Курганской области с просьбой решить ситуацию с освещением и тротуарами на одной из улиц «Введенское news», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителям села Введенское Курганской области не разрешали жаловаться на отсутствие тротуара и освещения на одной из улиц села. Несмотря на запрет, они обратились к губернатору Вадиму Шумкову. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «[Недавно] проходили выборы в Кетовскую районную думу, перед этим просили никакие проблемы не поднимать, потому что это может плохо повлиять на прохождение депутатов в районную думу от села Введенское. Сейчас выборы прошли, депутатов выбрали, теперь надеемся на их помощь. Но пока — непробиваемая стена [со стороны областного правительства], на обращения нам приходят отписки», — говорит Камшилов. Жители направили губернатору Шумкову обращение. В нем говорится, что строительство пешеходных дорожек было запланировано на 2021—2022 гг., но работы до сих пор не начаты. По словам курганцев, из-за отсутствия освещения и пешеходных переходов 15 мая в темное время суток в ДТП погиб пешеход. URA.RU обратилось за комментарием к главе Введенского сельсовета Елене Трубиной. В приемной отметили, что ее на месте нет, корреспондента перенаправили к главному специалисту Анне (фамилию уточнить не удалось). «Губернатору Вадиму Шумкову отправлены обращения в мае и июне от жителей села и от администрации сельсовета. Ждем ответа по ним. В „Курганавтодоре“ нам сообщили, что в департамент направлена заявка на согласование госзакупки, чтобы выполнить необходимые работы», — сообщила специалист. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу губернатора Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что курганцы жалуются на состояние дороги, которую водители используются как объездной путь до Тюмени. Основная трасса закрыта из-за аварийного моста Мендеря.