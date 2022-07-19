В спецоперации погиб житель Пермского края

Сергею было 24 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Чусового Пермского края Сергей Трушников. Информация об этом появилась в социальных сетях. Гибель солдата подтвердили в администрации края.
«Да, действительно, Трушников Сергей Витальевич погиб во время спецоперации на Украине», — сообщили в пресс-службе администрации края корреспонденту URA.RU. Сергею было 24 года. Прощание с погибшим пройдет в Доме культуры села Верхнее Калино.
О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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