В спецоперации погиб житель Пермского края

20 июля 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Сергею было 24 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Чусового Пермского края Сергей Трушников. Информация об этом появилась в социальных сетях. Гибель солдата подтвердили в администрации края. «Да, действительно, Трушников Сергей Витальевич погиб во время спецоперации на Украине», — сообщили в пресс-службе администрации края корреспонденту URA.RU. Сергею было 24 года. Прощание с погибшим пройдет в Доме культуры села Верхнее Калино. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Чусового Пермского края Сергей Трушников. Информация об этом появилась в социальных сетях. Гибель солдата подтвердили в администрации края. «Да, действительно, Трушников Сергей Витальевич погиб во время спецоперации на Украине», — сообщили в пресс-службе администрации края корреспонденту URA.RU. Сергею было 24 года. Прощание с погибшим пройдет в Доме культуры села Верхнее Калино. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.