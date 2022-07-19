19 июля 2022

В спецоперации погиб житель Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергею было 24 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Чусового Пермского края Сергей Трушников. Информация об этом появилась в социальных сетях. Гибель солдата подтвердили в администрации края.

«Да, действительно, Трушников Сергей Витальевич погиб во время спецоперации на Украине», — сообщили в пресс-службе администрации края корреспонденту URA.RU. Сергею было 24 года. Прощание с погибшим пройдет в Доме культуры села Верхнее Калино.

О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Чусового Пермского края Сергей Трушников. Информация об этом появилась в социальных сетях. Гибель солдата подтвердили в администрации края. «Да, действительно, Трушников Сергей Витальевич погиб во время спецоперации на Украине», — сообщили в пресс-службе администрации края корреспонденту URA.RU. Сергею было 24 года. Прощание с погибшим пройдет в Доме культуры села Верхнее Калино. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, главная цель — помощь жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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