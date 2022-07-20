Кадыров сравнил западные страны с щенятами

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Щенок собаки. Пермь, собака, щенок, домашние животные
Рамзан Кадыров сравнил страны Запада с щенятами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж», — уточнил Кадыров. По его словам, все якобы благородные старания сыграли с Западом злую шутку.

Ранее глава Чечни говорил, что республика уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. До этого он писал, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж», — уточнил Кадыров. По его словам, все якобы благородные старания сыграли с Западом злую шутку. Ранее глава Чечни говорил, что республика уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. До этого он писал, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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