Кадыров сравнил западные страны с щенятами

20 июля 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сравнил страны Запада с щенятами Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж», — уточнил Кадыров. По его словам, все якобы благородные старания сыграли с Западом злую шутку. Ранее глава Чечни говорил, что республика уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. До этого он писал, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж», — уточнил Кадыров. По его словам, все якобы благородные старания сыграли с Западом злую шутку. Ранее глава Чечни говорил, что республика уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. До этого он писал, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.