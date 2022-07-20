Кадыров заявил, что собирается добивать зло в странах НАТО

20 июля 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров назвал НАТО большим злом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что собирается добивать зло в странах НАТО. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Нет никакого сомнения, что Россия уже остановила большое зло, которое грозило всей стране и надвигалось с Запада», — пишет Кадыров. Он приводит в пример биолаборатории, ядерные ресурсы, ракетные системы, санкции, информационные вбросы и не только. Кадыров уточняет, что данное зло на Украине отгоняется подальше. «А в странах НАТО будем добивать!» — подытоживает он. Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что собирается добивать зло в странах НАТО. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Нет никакого сомнения, что Россия уже остановила большое зло, которое грозило всей стране и надвигалось с Запада», — пишет Кадыров. Он приводит в пример биолаборатории, ядерные ресурсы, ракетные системы, санкции, информационные вбросы и не только. Кадыров уточняет, что данное зло на Украине отгоняется подальше. «А в странах НАТО будем добивать!» — подытоживает он. Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.