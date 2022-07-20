Кадыров заявил, что собирается добивать зло в странах НАТО

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Рамзан Кадыров назвал НАТО большим злом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что собирается добивать зло в странах НАТО. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Нет никакого сомнения, что Россия уже остановила большое зло, которое грозило всей стране и надвигалось с Запада», — пишет Кадыров. Он приводит в пример биолаборатории, ядерные ресурсы, ракетные системы, санкции, информационные вбросы и не только. Кадыров уточняет, что данное зло на Украине отгоняется подальше. «А в странах НАТО будем добивать!» — подытоживает он.

Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что собирается добивать зло в странах НАТО. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Нет никакого сомнения, что Россия уже остановила большое зло, которое грозило всей стране и надвигалось с Запада», — пишет Кадыров. Он приводит в пример биолаборатории, ядерные ресурсы, ракетные системы, санкции, информационные вбросы и не только. Кадыров уточняет, что данное зло на Украине отгоняется подальше. «А в странах НАТО будем добивать!» — подытоживает он. Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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