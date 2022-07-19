Глава ЯНАО отметил важность амбиций в жизни. «Человеку всегда нужно добиваться чего-то нового»

20 июля 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Глава округа провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с ямальскими финалистами конкурса «Большая перемена» в крымском лагере «Артек» отметил, что важно задавать высокую планку и ставить перед собой цели. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «То, что вы здесь оказались, — это уже подтверждение ваших лучших качеств. Вы еще совсем молодые, но уже проявляете стержень: реализуете свои желания, прикладываете силы. Вы уже победители. Человеку всегда нужно добиваться чего-то нового, он ставит перед собой новые цели, постигает мир. Это всегда заложено в правильном человеке, неленивом, амбициозном. Поэтому надо, чтобы всегда была высокая планка», — сообщил Артюхов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента для детей из лагеря «Артек» в Крыму. Также губернатор ответил и на личные вопросы — он рассказал о своих детских мечтах, наставниках, принципах. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с ямальскими финалистами конкурса «Большая перемена» в крымском лагере «Артек» отметил, что важно задавать высокую планку и ставить перед собой цели. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «То, что вы здесь оказались, — это уже подтверждение ваших лучших качеств. Вы еще совсем молодые, но уже проявляете стержень: реализуете свои желания, прикладываете силы. Вы уже победители. Человеку всегда нужно добиваться чего-то нового, он ставит перед собой новые цели, постигает мир. Это всегда заложено в правильном человеке, неленивом, амбициозном. Поэтому надо, чтобы всегда была высокая планка», — сообщил Артюхов. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента для детей из лагеря «Артек» в Крыму. Также губернатор ответил и на личные вопросы — он рассказал о своих детских мечтах, наставниках, принципах.