Губернатор ЯНАО попробовал себя в роли педагога

Артюхов проводит отпуск в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для детей из лагеря «Артек» в Крыму губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей региона «Пул 89».

«Сегодня отпускной день губернатора начался в „Артеке“ — со встречи с ямальскими финалистами „Большой перемены“. Ребята рассказали губернатору о своих проектах, а Дмитрий Артюхов ответил на их вопросы — <…> о возможностях в образовании, про Год экологии и, самый актуальный на наш взгляд, как все успеть», — говорится в сообщении.

Также губернатор ответил и на личные вопросы — он рассказал о своих детских мечтах, наставниках, принципах. Всего во встрече принимало участие 11 школьников.

В начале этой неделе, Артюхов встретился в Крыму с главой республики и с главой ДНР. Там они обсудили вопросы по восстановлению Донбасса.