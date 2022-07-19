19 июля 2022

Губернатор ЯНАО попробовал себя в роли педагога

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов проводит отпуск в Крыму Фото:

Для детей из лагеря «Артек» в Крыму губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей региона «Пул 89».

«Сегодня отпускной день губернатора начался в „Артеке“ — со встречи с ямальскими финалистами „Большой перемены“. Ребята рассказали губернатору о своих проектах, а Дмитрий Артюхов ответил на их вопросы — <…> о возможностях в образовании, про Год экологии и, самый актуальный на наш взгляд, как все успеть», — говорится в сообщении.

Также губернатор ответил и на личные вопросы — он рассказал о своих детских мечтах, наставниках, принципах. Всего во встрече принимало участие 11 школьников.

В начале этой неделе, Артюхов встретился в Крыму с главой республики и с главой ДНР. Там они обсудили вопросы по восстановлению Донбасса.

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Для детей из лагеря «Артек» в Крыму губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который сейчас находится в отпуске, провел неформальную встречу и урок тайм-менеджмента. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей региона «Пул 89». «Сегодня отпускной день губернатора начался в „Артеке“ — со встречи с ямальскими финалистами „Большой перемены“. Ребята рассказали губернатору о своих проектах, а Дмитрий Артюхов ответил на их вопросы — <…> о возможностях в образовании, про Год экологии и, самый актуальный на наш взгляд, как все успеть», — говорится в сообщении. Также губернатор ответил и на личные вопросы — он рассказал о своих детских мечтах, наставниках, принципах. Всего во встрече принимало участие 11 школьников. В начале этой неделе, Артюхов встретился в Крыму с главой республики и с главой ДНР. Там они обсудили вопросы по восстановлению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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