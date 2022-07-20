Новак поставил Западу ультиматум из-за цен на российскую нефть

Россия прекратит продавать нефть Западу, если будет введено ограничение на ее стоимость. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, то Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем», — заявил Александр Новак в эфире «Первого канала».
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Россия прекратит продавать нефть Западу, если будет введено ограничение на ее стоимость. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, то Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем», — заявил Александр Новак в эфире «Первого канала». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент России Владимир Путин предостерег Запад от этого решения.