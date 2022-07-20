Новак поставил Западу ультиматум из-за цен на российскую нефть 21 июля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 + Ограничение цен на поставки нефти из РФ может привести к полному прекращению поставок, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия прекратит продавать нефть Западу, если будет введено ограничение на ее стоимость. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, то Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем», — заявил Александр Новак в эфире «Первого канала». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент России Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Россия прекратит продавать нефть Западу, если будет введено ограничение на ее стоимость. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. «Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, то Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки. Это означает, что в убыток работать мы не будем», — заявил Александр Новак в эфире «Первого канала». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент России Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям