ТАСС: Россия задействовала в спецоперации инновационное оружие 09 июля 2022 в 06:19 Размер текста - 17 + В ходе спецоперации войска РФ применили новейшее ружье против украинских дронов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия применила новейшее ружье радиоэлектронной борьбы против дронов в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник ТАСС в силовых структурах. «В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что такое инновационное ружье способствует эффективному противодействию малогабаритным украинским коптерам, являющимся серьезной угрозой для российских военных и бойцов республик Донбасса. Ранее в Госдуме РФ заявили о превосходстве российского оружия над тем, что Запад поставляет Украине. В ходе спецоперации Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Также РФ впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая удивила Запад. Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Россия применила новейшее ружье радиоэлектронной борьбы против дронов в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник ТАСС в силовых структурах. «В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что такое инновационное ружье способствует эффективному противодействию малогабаритным украинским коптерам, являющимся серьезной угрозой для российских военных и бойцов республик Донбасса. Ранее в Госдуме РФ заявили о превосходстве российского оружия над тем, что Запад поставляет Украине. В ходе спецоперации Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Также РФ впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая удивила Запад. Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям