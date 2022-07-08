08 июля 2022

ТАСС: Россия задействовала в спецоперации инновационное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Институты УРО РАН. Екатеринбург, квадрокоптер, дрон
В ходе спецоперации войска РФ применили новейшее ружье против украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия применила новейшее ружье радиоэлектронной борьбы против дронов в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

«В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что такое инновационное ружье способствует эффективному противодействию малогабаритным украинским коптерам, являющимся серьезной угрозой для российских военных и бойцов республик Донбасса.

Ранее в Госдуме РФ заявили о превосходстве российского оружия над тем, что Запад поставляет Украине. В ходе спецоперации Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Также РФ впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая удивила Запад. Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия применила новейшее ружье радиоэлектронной борьбы против дронов в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал источник ТАСС в силовых структурах. «В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что такое инновационное ружье способствует эффективному противодействию малогабаритным украинским коптерам, являющимся серьезной угрозой для российских военных и бойцов республик Донбасса. Ранее в Госдуме РФ заявили о превосходстве российского оружия над тем, что Запад поставляет Украине. В ходе спецоперации Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Также РФ впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая удивила Запад. Президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. В России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...