Американцы уличили Байдена в самой большой оплошности

Специалисты посоветовали Байдену не раскидываться громкими заявлениями об онкологических заболеваниях Фото: Официальный сайт президента Украины

Пользователей Twitter (заблокирован в РФ) возмутила речь президента США Джо Байдена о вреде выбросов нефтеперерабатывающих заводов, в которой политик утверждал, что он и многие его друзья из детства сейчас болеют раком. По мнению комментаторов, эта «оговорка» — самая большая оплошность в президентской истории. Реакцию американцев собрал телеканал Fox News.

Выступая с речью о борьбе с изменением климата и вреде, причиняемом выбросами нефтеперерабатывающих заводов, Байден поделился историей из детства. «Знаете, что творилось? Приходилось включать дворники, чтобы буквально смыть масляное пятно с окна. Вот почему у меня и у многих других людей, с которыми я рос, рак. Поэтому долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

После этого заявления пользователи Twitter обрушились с критикой на американского лидера. Основатель информационного агентства RealClearPolitics Том Беван написал: «Рак? Это либо самая громкая новость в президентской истории, либо самая большая оплошность».

Его поддержала политический консультант Эллен Кармайкл. «Если у Байдена нет или не было рака, это не „оговорка“ или дефект речи. Это просто последний из длинной череды баснословных тезисов, которые все позволяли ему сорваться с крючка на протяжении многих лет», — заявила она.

Старший научный сотрудник Независимого женского форума Беверли Холберг отметила громкость высказывания. «Совет профессионала: не говорите, что у вас рак, если это не так», — порекомендовала она.

Другие пользователи расценили слова Байдена, как признание. «Хорошо известно, что президент Байден действительно проводил много времени на солнце в юности. У него было несколько локализованных немеланомных раков кожи, удаленных с помощью операции Мооса, прежде чем он начал свое президентство», — считает журналист из The Washington Post Гленн Кесслер. Корреспондент Жаки Хайнрих из Fox News позже сообщила: «представитель Белого дома подтвердил, что президент имел в виду удаленный им в прошлом рак кожи и лишь по ошибке использовал настоящее время».

Джо Байден не раз допускал оговорки во время публичных выступлений. Так, например, политик путал свою должность и называл Украину Ираком. Позже европейских пользователей возмутило заявление лидера о том, что Западное полушарие может стать самым демократичным в мире. Ранее Байден заявлял, что не видит причин для того, чтобы это не произошло, передает Пятый канал.

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