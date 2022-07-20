Узбекистан придумал, как спасти свердловчан от западных санкций

В торговом доме Узбекистана в Свердловской области планируют продавать текстиль и промышленные товары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области в следующем году планируют запустить проект по созданию торгового дома Узбекистана. В нем буду выставлять и продавать текстиль и промышленные товары. Создание данного дома поможет в повышении уровня продовольственной безопасности. Об этом рассказал генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

«Мы сейчас уже <…> посмотрели ряд мест, точек, где могут открыть [торговый дом]. <…> Мы очень заинтересованы поддержать российскую сторону. Я думаю, в первой половине следующего года [произойдет открытие]», — передает ТАСС слова генерального консула.

По словам Хатамова, вопросы, касающиеся открытия в Свердловской области торгового дома Узбекистана, обсуждались еще в начале июля в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром». Генконсул отметил, что этот проект станет одним из важнейших в сфере продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что министр экономики Армении Ваан Керобян также предложил открыть в Екатеринбурге торговый дом Армении. Предложение было озвучено во время встречи Керобяна и его зама Нарека Теряна с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Так, 15 июля Еврокомиссия предложила седьмой пакет ограничений против РФ. Глава Комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла, что ограничения будут включать эмбарго на импорт золота из России. Однако позже стало известно, что ЕС оставил лазейку в антироссийских санкциях, запретив импорт золота из России только в виде порошка, полуфабрикатов, золотых монет и отходов.