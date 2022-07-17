Politico: ЕС оставил лазейку в антироссийских санкциях

Россия сможет экспортировать золото в виде ювелирных украшений, несмотря на санкции ЕС, заявили в СМИ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Проект нового пакета антироссийских санкций ЕС запрещает импорт золота из России только в виде порошка, полуфабрикатов, золотых монет и отходов. Еврокомиссия не запрещает ввозить ювелирные украшения из золота, тем самым оставляя «лазейки» для пополнения бюджета Кремля. Об этом написал американский журнал Politico.

«В проекте пакета санкций, который еще должен быть одобрен странами ЕС, говорится, что «запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, указанное в Приложении XXVI, если оно пребывает из России и вывозится в Европейский союз через третью страну. Но проект приложения к документу, показывает, что блок запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые заставят деньги течь в кремлевскую казну», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что Россия ежегодно экспортирует золото на миллиарды евро. «В 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС», — отметили авторы.

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России 15 июля. Глава Комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла, что ограничения будут включать эмбарго на импорт золота из России.

Евросоюз, США, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения западных стран оказывают негативное влияние на их собственные экономики. Так, например, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявляла, что в Германии недостаточно газа, чтобы пережить зиму без российского топлива.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам