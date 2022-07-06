Армянский министр предложил открыть торговый дом в Екатеринбурге

Министр экономики Армении выдвинул свое предложение на встрече с губернатором Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр экономики Армении Ваан Керобян, прибывший на промышленную выставку «Иннопром-2022», предложил открыть в Екатеринбурге торговый дом Армении. Об этом сообщает telegram-канал Economy of Armenia со ссылкой на социальные сети министра.

«Как сообщил министр на своей странице в соцсети, предложение было озвучено на встрече Керобяна и его зама Нарека Теряна с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и министром по международным экономическим связям области Вячеславом Яриным», — сообщают представители Economy of Armenia. Также они подчеркивают, что армянская делегация во главе с Вааном Керобяном принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром».

Промышленная выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.