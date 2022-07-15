В новый пакет санкций войдет эмбарго на импорт российского золота Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, который включает эмбарго на импорт золота из РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Ее слова приведены на официальном сайте ЕК.

Европейская комиссия сегодня приняла совместное предложение о новом пакете мер для поддержания и повышения эффективности шести широкомасштабных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России. Сегодняшний пакет вводит новый запрет на импорт российского золота», — сказала Фон дер Ляйен.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, масштаб антироссийских санкций указывает на то, что коллективный Запад начал считаться с Россией «по-настоящему», как ранее с Советским Союзом, пишет RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что ограничения против РФ направлены на дискриминацию всего, что с ней связано.