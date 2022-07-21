За взятки подозреваемый, как считает следствие, не сносил незаконные киоски Фото: Марина Малкова © URA.RU

Курчатовский районный суд Челябинска 21 июля продлил на 72 часа срок задержания в отношении бывшего заместителя руководителя МКУ «Городская среда» Вадима Левченко. Ему планировали избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, но уже в ходе заседания выяснилось, что собранных для этого материалов недостаточно, поэтому вопрос об аресте отложили, передает корреспондент URA.RU из суда.

Вадиму Левченко 35 лет. Он живет в частном доме в поселке Новосинеглазово. Он женат и воспитывает шестилетнего ребенка, официально не трудоустроен. После установления личности Левченко сообщил судье, что не хочет в СИЗО. Его адвокат просил оставить в зале СМИ, но судья Татьяна Власийчук по ходатайству следствия процесс закрыла. Затем через короткое время стало известно, что заседание отложено до 22 июля, срок задержания подозреваемому продлен на 72 часа. За сутки следствие намерено предъявить Левченко обвинение.

Следствие считает, что Левченко в период с февраля 2020 по август 2021 года через двух посредников получил взятку на сумму более 2 млн рублей в интересах двух владельцев киосков за непринятие решений об их демонтаже. Показания против него, по данным источника URA.RU, дал содержащийся в СИЗО экс-директор МКУ Александр Грезев, а также один из посредников в передаче ему взятки Артем Кочедыков, который тоже был задержан 20 июля. Самому Кочедыкову срок задержания суд также продлил на 72 часа.

Вадим Левченко стал третьим из задержанных экс-руководителей МКУ «Городская среда». Сначала силовики задержали бывшего замруководителя учреждения Сергея Любимова и коммерсанта Артема Маркова. Поводом стала передача взятки Марковым сотруднику ГИБДД за не привлечение Любимова к ответственности за пьяное ДТП. Затем Марков дал показания о том, что передавал взятки Любимову и его руководителю Грезеву от представителей ларечного бизнеса. Тогда был задержан и сам Грезев. Их с Любимовым обвиняют в получении двух подношений на общую сумму 5,7 млн рублей.

Вадим Левченко вину не признает Фото: Марина Малкова © URA.RU

Подозреваемому в посредничестве во взятке Артему Кочедыкову также продлили срок задержания Фото: Марина Малкова © URA.RU

Судья Татьяна Власийчук провела заседание в закрытом порядке Фото: Марина Малкова © URA.RU

Адвокат и его доверитель попросили оставить в зале журналистов Фото: Марина Малкова © URA.RU

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