Новый авиаперевозчик снизил стоимость билетов из Москвы в Курган

21 июля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Ранее билеты на авиарейс стоили больше 7 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость авиабилетов из Москвы в Курган снизилась до 5 тыс. рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, выполняющей перелет. Ранее жителей Кургана возмутили билеты, стоимостью 7600 рублей. «Рейс: Москва — Курган. 1 авг., пн: 4 980 рублей», — указано на сайте. На сайте авиакомпании доступна покупка билетов на девять рейсов из Кургана в Москву и на девять обратных. Такая же минимальная стоимость была у большинства из этих рейсов в августе. При этом стоимость самого дорогого тарифа составляла 50 651 рубль. В июле URA.RU направляло в авиакомпанию запрос по теме. Ответ не был получен. Ранее сообщалось, что с 27 июля по 31 августа NordStar будет выполнять рейсы три раза в неделю, а с 1 сентября — ежедневно. До этого в 2022 году рейсы на этом маршруте выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа». Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Стоимость авиабилетов из Москвы в Курган снизилась до 5 тыс. рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании NordStar, выполняющей перелет. Ранее жителей Кургана возмутили билеты, стоимостью 7600 рублей. «Рейс: Москва — Курган. 1 авг., пн: 4 980 рублей», — указано на сайте. На сайте авиакомпании доступна покупка билетов на девять рейсов из Кургана в Москву и на девять обратных. Такая же минимальная стоимость была у большинства из этих рейсов в августе. При этом стоимость самого дорогого тарифа составляла 50 651 рубль. В июле URA.RU направляло в авиакомпанию запрос по теме. Ответ не был получен. Ранее сообщалось, что с 27 июля по 31 августа NordStar будет выполнять рейсы три раза в неделю, а с 1 сентября — ежедневно. До этого в 2022 году рейсы на этом маршруте выполняли авиакомпании Nordwind и «Победа».