Белгородский депутат погиб во время обстрела ВСУ

21 июля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Он находился в машине, когда ВСУ начали обстрел Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области во время обстрела со стороны Украины погиб 63-летний Николай Дегтярев, который был депутатом земского собрания Журавлевского сельского поселения. Об этом сообщается на сайте «Единой России» Белгородской области. «Вчера днем со стороны Украины из РЗСО „Ураган“ были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка, где осколками был смертельно ранен 63-летний Николай Дегтярев», — говорится в сообщении. Дегтярев находился на пенсии и работал трактористом. Мужчина попал под обстрел, пока вез в больницу свою знакомую. Пассажирка не пострадала, а в депутата земского собрания попали осколки боеприпаса. Ранее URA.RU сообщало, что в Херсонской области погиб глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков. Машина Юнакова взорвалась. В администрации считают, что это был спланированный террористический акт. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно заявлению президента Владимира Путина, главная цель спецоперации — это защита жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Белгородской области во время обстрела со стороны Украины погиб 63-летний Николай Дегтярев, который был депутатом земского собрания Журавлевского сельского поселения. Об этом сообщается на сайте «Единой России» Белгородской области. «Вчера днем со стороны Украины из РЗСО „Ураган“ были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка, где осколками был смертельно ранен 63-летний Николай Дегтярев», — говорится в сообщении. Дегтярев находился на пенсии и работал трактористом. Мужчина попал под обстрел, пока вез в больницу свою знакомую. Пассажирка не пострадала, а в депутата земского собрания попали осколки боеприпаса. Ранее URA.RU сообщало, что в Херсонской области погиб глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков. Машина Юнакова взорвалась. В администрации считают, что это был спланированный террористический акт. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Согласно заявлению президента Владимира Путина, главная цель спецоперации — это защита жителей Донбасса от геноцида.