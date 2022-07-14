14 июля 2022
13 июля 2022

В ЯНАО семьи переселят из аварийных домов в «умные» многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, пятиэтажка, новое жилье, новый дом, панельный дом, новостройки, многоквартирный дом
В домах установят камеры наблюдения и умные датчики (архивное фото) Фото:

Более трехсот семей в Лабытнанги (ЯНАО) расселят из аварийного жилья. Новые многоэтажные дома будут безопасные и умные, сообщила глава города Марина Трескова на своей странице «ВКонтакте».

«Жители 75 аварийных домов переедут в наши первые семиэтажные „высотки“. Они будут: безопасные, с камерами наружного наблюдения, и умные, с датчиками отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую в ЕДДС. Такие элементы впервые установлены в жилфонде», — рассказала Трескова.

В домах предусмотрены большие помещения для колясок и пандусы. Сейчас в многоэтажках завершаются отделочные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском сотни семей расселят из аварийных домов. В городе возводят шесть многоквартирных домов.

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Более трехсот семей в Лабытнанги (ЯНАО) расселят из аварийного жилья. Новые многоэтажные дома будут безопасные и умные, сообщила глава города Марина Трескова на своей странице «ВКонтакте». «Жители 75 аварийных домов переедут в наши первые семиэтажные „высотки“. Они будут: безопасные, с камерами наружного наблюдения, и умные, с датчиками отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую в ЕДДС. Такие элементы впервые установлены в жилфонде», — рассказала Трескова. В домах предусмотрены большие помещения для колясок и пандусы. Сейчас в многоэтажках завершаются отделочные работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском сотни семей расселят из аварийных домов. В городе возводят шесть многоквартирных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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