В ЯНАО семьи переселят из аварийных домов в «умные» многоэтажки

Более трехсот семей в Лабытнанги (ЯНАО) расселят из аварийного жилья. Новые многоэтажные дома будут безопасные и умные, сообщила глава города Марина Трескова на своей странице «ВКонтакте».
«Жители 75 аварийных домов переедут в наши первые семиэтажные „высотки“. Они будут: безопасные, с камерами наружного наблюдения, и умные, с датчиками отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую в ЕДДС. Такие элементы впервые установлены в жилфонде», — рассказала Трескова.
В домах предусмотрены большие помещения для колясок и пандусы. Сейчас в многоэтажках завершаются отделочные работы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском сотни семей расселят из аварийных домов. В городе возводят шесть многоквартирных домов.
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Более трехсот семей в Лабытнанги (ЯНАО) расселят из аварийного жилья. Новые многоэтажные дома будут безопасные и умные, сообщила глава города Марина Трескова на своей странице «ВКонтакте». «Жители 75 аварийных домов переедут в наши первые семиэтажные „высотки“. Они будут: безопасные, с камерами наружного наблюдения, и умные, с датчиками отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую в ЕДДС. Такие элементы впервые установлены в жилфонде», — рассказала Трескова. В домах предусмотрены большие помещения для колясок и пандусы. Сейчас в многоэтажках завершаются отделочные работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском сотни семей расселят из аварийных домов. В городе возводят шесть многоквартирных домов.