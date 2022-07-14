В ЯНАО семьи переселят из аварийных домов в «умные» многоэтажки

В домах установят камеры наблюдения и умные датчики (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более трехсот семей в Лабытнанги (ЯНАО) расселят из аварийного жилья. Новые многоэтажные дома будут безопасные и умные, сообщила глава города Марина Трескова на своей странице «ВКонтакте».

«Жители 75 аварийных домов переедут в наши первые семиэтажные „высотки“. Они будут: безопасные, с камерами наружного наблюдения, и умные, с датчиками отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую в ЕДДС. Такие элементы впервые установлены в жилфонде», — рассказала Трескова.

В домах предусмотрены большие помещения для колясок и пандусы. Сейчас в многоэтажках завершаются отделочные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском сотни семей расселят из аварийных домов. В городе возводят шесть многоквартирных домов.