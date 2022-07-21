Екатеринбургская управляющая компания отказывается признавать дом аварийным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющая компания «Урал-СТ» не признает авариным жилой дом на улице Вилонова 86/1 в Екатеринбурге, при этом на в постановлении екатеринбургской мэрии дом признан аварийным. Об этом стало известно из ответа «Урал-СТ», после запроса корреспондента URA.RU.

«На 21 июля в управляющую компанию не поступало документов о признании данного дома аварийным, а также подтверждающих документов о выкупе и расселение дома. Обслуживание будет продолжаться до момента полного выкупа и расселения многоквартирного дома с предоставлением пакета документов, подтверждающих данный факт», — сообщил представитель УК «Урал-СТ».

На официальном сайте мэрии Екатеринбурга опубликовано постановление о признании этого дома аварийным и подлежащим сносу. «Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: улица Вилонова, дом 86, корпус 1. Срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома — два года со дня принятия постановления (постановление принято от 18 ноября 2021 года — прим. ред.)», — следует из документа.

Ранее URA.RU рассказывало, что жильцы дома жалуются на неизвестных, которые устраивают погромы в квартирах этого дома, выламывают двери и вырезают трубы. Также агентство рассказывало, что екатеринбуржец нанял детей, чтобы разбить окна многострадального дома. Помимо этого, собственники квартир обвиняют застройщика в мародерстве и выселении.

Ответ УК на запрос корреспондента URA.RU Скрин