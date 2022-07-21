РИА «Новости»: в СБУ готовились бежать из Херсона еще в 2021 году

22 июля 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

СБУ готовились уничтожать секретные документы в Херсоне еще в феврале 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) за год до начала спецоперации РФ готовилась к эвакуации из Херсона и уничтожению секретных документов в случае начала боевых действий. Это следует из документов, переданных российским силовикам от источников в службе, сообщает РИА «Новости». «В приказе речь шла о привлечении трех групп сотрудников управления к сбору документов, подлежащих эвакуации, и уничтожению части архива областного управления», — рассказал источник агентства в силовых структурах РФ. Отмечается, что среди документов был обнаружен приказ начальника управления СБУ по Херсонской области полковника Сергея Криворучко от 2 февраля 2021 года. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Во время спецоперации обнародовались секретные документы СБУ. Были обнаружены доказательства того, как Киев подделывал данные о «нарушениях» Минских соглашений республиками Донбасса. Также были рассекречены данные о создании биологического оружия на Украине. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Служба безопасности Украины (СБУ) за год до начала спецоперации РФ готовилась к эвакуации из Херсона и уничтожению секретных документов в случае начала боевых действий. Это следует из документов, переданных российским силовикам от источников в службе, сообщает РИА «Новости». «В приказе речь шла о привлечении трех групп сотрудников управления к сбору документов, подлежащих эвакуации, и уничтожению части архива областного управления», — рассказал источник агентства в силовых структурах РФ. Отмечается, что среди документов был обнаружен приказ начальника управления СБУ по Херсонской области полковника Сергея Криворучко от 2 февраля 2021 года. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Во время спецоперации обнародовались секретные документы СБУ. Были обнаружены доказательства того, как Киев подделывал данные о «нарушениях» Минских соглашений республиками Донбасса. Также были рассекречены данные о создании биологического оружия на Украине.