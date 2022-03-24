Минобороны рассекретило новые данные о биооружии на Украине

24 марта 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Эксперты получили доказательства причастности США к разработке биооружия Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ готово предоставить документы, доказывающие причастность военного ведомства США к разработке биологического оружия на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. Трансляция доступна в telegram-канале МО РФ. «В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект „Ю-Пи-2“ разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — заявил Конашенков. Также в Минобороны сообщили о том, что спонсируемая США фармацевтическая фирма прорабатывала с минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. В ходе операции Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биологических лабораторий, которые работали с возбудителями чумы, дизентерии и сибирской язвы. Позже Минобороны РФ обнародовало документ, согласно которому данные секретные исследования спонсировал Пентагон. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий. Однако Белый дом опроверг участие в разработках биологического и химического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ готово предоставить документы, доказывающие причастность военного ведомства США к разработке биологического оружия на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. Трансляция доступна в telegram-канале МО РФ. «В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект „Ю-Пи-2“ разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — заявил Конашенков. Также в Минобороны сообщили о том, что спонсируемая США фармацевтическая фирма прорабатывала с минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. В ходе операции Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биологических лабораторий, которые работали с возбудителями чумы, дизентерии и сибирской язвы. Позже Минобороны РФ обнародовало документ, согласно которому данные секретные исследования спонсировал Пентагон. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий. Однако Белый дом опроверг участие в разработках биологического и химического оружия.