Власти Запорожья призвали ООН принудить Киев к миру 22 июля 2022 в 06:53 Размер текста - 17 + ВСУ нужно остановить, чтобы избежать новых опасных провокаций на Запорожской АЭС, считает Владимир Рогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на Запорожской АЭС со стороны украинских военнослужащих. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой», — сказал Рогов, его слова передает РИА «Новости» Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС. Тогда Рогов заявлял, что станция продолжает работу. Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара. В ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру и остановить агрессора, чтобы избежать новых опасных провокаций на Запорожской АЭС со стороны украинских военнослужащих. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Призываем ООН прекратить занимать позицию слепых котят и осудить вопиющую атаку украинских боевиков на Запорожскую АЭС. ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой», — сказал Рогов, его слова передает РИА «Новости» Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС. Тогда Рогов заявлял, что станция продолжает работу. Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара. В ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям