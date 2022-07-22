Вахтовик-рецидивист из Перми устроил драку в поезде в ЯНАО

22 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Между вахтовиками произошла ссора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пьяные вахтовики устроили драку во время стоянки поезда в Коротчаево (ЯНАО), в результате чего один ударился головой об асфальт и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Как сообщается на сайте транспортной полиции, злоумышленник ранее был неоднократно судим. «21 июля при стоянке поезда № 125 сообщением „Новый Уренгой — Новосибирск“ между двумя пассажирами восьмого и десятого вагонов на перроне станции Коротчаево произошел словесный конфликт, в результате которого один из пассажиров, 27-летний житель Пермского края, нанес удар рукой в лицо 35-летнему попутчику. В результате удара потерпевший упал на перрон и ударился головой об асфальтовое покрытие, мужчину госпитализировали с диагнозом „закрытая черепно-мозговая травма“, а злоумышленник доставлен в дежурную часть», — говорится в сообщении ведомства. Силовики установили, что подозреваемый уже был дважды судим, в том числе за аналогичное преступление. «Оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения, возвращались домой с работы вахтовым методом», — добавили в ведомстве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан. Ранее URA.RU сообщало, что многократно судимый 38-летний житель Пермского края поджог вагон поезда в ЯНАО. При пожаре пострадало имуществу пассажиров, а ущерб оценили в миллион рублей. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Пьяные вахтовики устроили драку во время стоянки поезда в Коротчаево (ЯНАО), в результате чего один ударился головой об асфальт и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Как сообщается на сайте транспортной полиции, злоумышленник ранее был неоднократно судим. «21 июля при стоянке поезда № 125 сообщением „Новый Уренгой — Новосибирск“ между двумя пассажирами восьмого и десятого вагонов на перроне станции Коротчаево произошел словесный конфликт, в результате которого один из пассажиров, 27-летний житель Пермского края, нанес удар рукой в лицо 35-летнему попутчику. В результате удара потерпевший упал на перрон и ударился головой об асфальтовое покрытие, мужчину госпитализировали с диагнозом „закрытая черепно-мозговая травма“, а злоумышленник доставлен в дежурную часть», — говорится в сообщении ведомства. Силовики установили, что подозреваемый уже был дважды судим, в том числе за аналогичное преступление. «Оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения, возвращались домой с работы вахтовым методом», — добавили в ведомстве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан. Ранее URA.RU сообщало, что многократно судимый 38-летний житель Пермского края поджог вагон поезда в ЯНАО. При пожаре пострадало имуществу пассажиров, а ущерб оценили в миллион рублей.