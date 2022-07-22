Политолог сделал прогноз о будущем Рогозина

22 июля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин возглавлял Роскосмос 4 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать губернатором Нового Черноземья. Об этом в своем telegram-канале заявил политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. «Как вариант рассматривают на пост губернатора Нового Черноземья бывшего руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина», — прокомментировал Илья Гращенков. По предположениям политолога, слухи об отставках сразу нескольких губернаторов Черноземья ходят не просто так. Гращенков считает, что такие изменения в аппарате управления помогут в проведении политики укрупнения регионов. По прогнозам политолога, все Черноземье будет объединено вокруг Воронежа, поэтому руководитель «будущего мегарегиона должен быть профессиональным управленцем». Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал, что вскоре Дмитрий Рогозин будет устроен на новое место. Бывший глава Роскосмоса руководил корпорацией 4 года, но 15 июля был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать губернатором Нового Черноземья. Об этом в своем telegram-канале заявил политолог, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков. «Как вариант рассматривают на пост губернатора Нового Черноземья бывшего руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина», — прокомментировал Илья Гращенков. По предположениям политолога, слухи об отставках сразу нескольких губернаторов Черноземья ходят не просто так. Гращенков считает, что такие изменения в аппарате управления помогут в проведении политики укрупнения регионов. По прогнозам политолога, все Черноземье будет объединено вокруг Воронежа, поэтому руководитель «будущего мегарегиона должен быть профессиональным управленцем». Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал, что вскоре Дмитрий Рогозин будет устроен на новое место. Бывший глава Роскосмоса руководил корпорацией 4 года, но 15 июля был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным.