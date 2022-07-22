22 июля 2022

Илью Яшина* и Татьяну Лазареву* признали иноагентами

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, яшин илья, жест рукой
Илья Яшин признан физлицом, выполняющим функции иноагента Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Оппозиционер Илья Яшин, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший мундеп Щукино Максим Кац и оппозиционер Руслан Шаведдинов признаны иногаентами. Об этом свидетельствуют данные реестра Минюста РФ.

Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Яшина, Лазареву, Каца и Шаведдинова. Также в список попала блогер Вероника Белоцерковская.

Ранее в отношении Яшина было возбуждено уголовное дело из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Суд в Москве арестовал оппозиционера. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября.

Госдума сообщала, за что россиян смогут признать иностранными агентами. Также в начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.

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Оппозиционер Илья Яшин, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший мундеп Щукино Максим Кац и оппозиционер Руслан Шаведдинов признаны иногаентами. Об этом свидетельствуют данные реестра Минюста РФ. Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Яшина, Лазареву, Каца и Шаведдинова. Также в список попала блогер Вероника Белоцерковская. Ранее в отношении Яшина было возбуждено уголовное дело из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Суд в Москве арестовал оппозиционера. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября. Госдума сообщала, за что россиян смогут признать иностранными агентами. Также в начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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