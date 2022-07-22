Илью Яшина* и Татьяну Лазареву* признали иноагентами

22 июля 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Илья Яшин признан физлицом, выполняющим функции иноагента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Оппозиционер Илья Яшин, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший мундеп Щукино Максим Кац и оппозиционер Руслан Шаведдинов признаны иногаентами. Об этом свидетельствуют данные реестра Минюста РФ. Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Яшина, Лазареву, Каца и Шаведдинова. Также в список попала блогер Вероника Белоцерковская. Ранее в отношении Яшина было возбуждено уголовное дело из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Суд в Москве арестовал оппозиционера. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября. Госдума сообщала, за что россиян смогут признать иностранными агентами. Также в начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оппозиционер Илья Яшин, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший мундеп Щукино Максим Кац и оппозиционер Руслан Шаведдинов признаны иногаентами. Об этом свидетельствуют данные реестра Минюста РФ. Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Яшина, Лазареву, Каца и Шаведдинова. Также в список попала блогер Вероника Белоцерковская. Ранее в отношении Яшина было возбуждено уголовное дело из-за его слов о событиях в Буче, сказанных во время прямого эфира на YouTube. Суд в Москве арестовал оппозиционера. Он пробудет в СИЗО до 12 сентября. Госдума сообщала, за что россиян смогут признать иностранными агентами. Также в начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.