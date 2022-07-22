Россиянкам напомнили о возможностях досрочного выхода на пенсию

23 июля 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Многодетные матери имеют право на пенсионные льготы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетные матери имеют право досрочного выхода на пенсию. Об этом рассказал директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник. «Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», — напомнил он в беседе с агентством «Прайм». С тремя и четырьмя детьми пенсия назначается на три и четыре года соответственно раньше пенсионного возраста. «Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет», — добавил он. Кроме того, досрочный выход на пенсию возможен для тех женщин, работавших в районах Крайнего Севера и накопивших 37 лет и более трудового стажа. Таким же правом обладают представительницы социально значимых и опасных профессий, заключил Ключник. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Так, прибавку 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80-ти лет. Также юрист рассказывал, что отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Депутаты Госдумы предлагали освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, которое они получили по наследству. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Многодетные матери имеют право досрочного выхода на пенсию. Об этом рассказал директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник. «Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», — напомнил он в беседе с агентством «Прайм». С тремя и четырьмя детьми пенсия назначается на три и четыре года соответственно раньше пенсионного возраста. «Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет», — добавил он. Кроме того, досрочный выход на пенсию возможен для тех женщин, работавших в районах Крайнего Севера и накопивших 37 лет и более трудового стажа. Таким же правом обладают представительницы социально значимых и опасных профессий, заключил Ключник. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Так, прибавку 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80-ти лет. Также юрист рассказывал, что отдельным категориям граждан России полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), среди них — инвалиды и дети-инвалиды. Депутаты Госдумы предлагали освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, которое они получили по наследству.