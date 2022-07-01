В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров

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Разное. Курган, лето, пенсионный возраст, пенсионеры
Для пенсионеров предложили отменить госпошлину Фото:

Россиян нужно освободить от пошлины на регистрацию жилья, которое они получили по наследству. С такой инициативой депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — приводит RT текст обращения. Он отметил, что пенсионеры часто вступают в наследство после смерти супруга или супруги.

Сейчас россияне должны заплатить пошлину 2 тысячи рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. Федоров считает, что для пенсионеров это значительная сумма на фоне других трат, которые связаны с оформлением наследства.

Ранее Федоров предложил продлить на четыре дня новогодние выходные для работающих пенсионеров. Пенсионеры должны отдыхать с 27 декабря, считает депутат. Также с инициативой освобождения пенсионеров от уплаты пошлины при вступлении в наследство выступал депутат Василий Власов в феврале 2022 года, передают «Дни.ру».

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Россиян нужно освободить от пошлины на регистрацию жилья, которое они получили по наследству. С такой инициативой депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — приводит RT текст обращения. Он отметил, что пенсионеры часто вступают в наследство после смерти супруга или супруги. Сейчас россияне должны заплатить пошлину 2 тысячи рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. Федоров считает, что для пенсионеров это значительная сумма на фоне других трат, которые связаны с оформлением наследства. Ранее Федоров предложил продлить на четыре дня новогодние выходные для работающих пенсионеров. Пенсионеры должны отдыхать с 27 декабря, считает депутат. Также с инициативой освобождения пенсионеров от уплаты пошлины при вступлении в наследство выступал депутат Василий Власов в феврале 2022 года, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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