В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров

Для пенсионеров предложили отменить госпошлину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиян нужно освободить от пошлины на регистрацию жилья, которое они получили по наследству. С такой инициативой депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — приводит RT текст обращения. Он отметил, что пенсионеры часто вступают в наследство после смерти супруга или супруги.

Сейчас россияне должны заплатить пошлину 2 тысячи рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. Федоров считает, что для пенсионеров это значительная сумма на фоне других трат, которые связаны с оформлением наследства.

Ранее Федоров предложил продлить на четыре дня новогодние выходные для работающих пенсионеров. Пенсионеры должны отдыхать с 27 декабря, считает депутат. Также с инициативой освобождения пенсионеров от уплаты пошлины при вступлении в наследство выступал депутат Василий Власов в феврале 2022 года, передают «Дни.ру».