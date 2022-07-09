Тюменцы призывают запретить катание на лошадях по городу

Жители Тюмени призывают запретить катание на лошадях по всему городу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени призывают городскую администрацию запретить прокаты на лошадях по всему городу. Об этом тюменцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, после запрета катания на лошадях на Цветном бульваре и площади 400-летия города, предприниматели-коневоды перешли в городские парки и скверы. «Запретили на бульваре им тусоваться, они теперь по всем паркам и скверам разбились. И все как один «убирают за своими лошадками», — написала пользовательница Ксения Руслановна. «Городские улицы не для лошадей. Если им и работать, то никак не в городе, а за городом», — прокомментировала Татьяна Архипова. «В сквере много детей маленьких, которые могут выбежать лошади под ноги, кто потом будет виноват, если что-то случится? Лошадям не место в парках и на детских площадках», — написала Мария Скипина.

Тюменцы также пожаловались на неприятный запах, исходящий от лошадей. Многие предполагают, что животным тяжело находиться на улице во время жары. «Жалко лошадок, мучают бедных животных. Запах от лошадей ужасный. И до сюда добрались», — прокомментировал Алексей Козлов. «Сейчас пока вообще не запретят по всему городу, они и будут кочевать по паркам и скверам, скоро в Гелевку (Гилевкая роща — прим. URA.RU) переберутся», — написал Андрей Вавилов.

Агентство направило запрос в городскую администрацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени власти запретили катание на лошадях и повозках на Цветном бульваре в Тюмени и площади 400-летия города. В местах запрета появилась профессиональная охрана, пресекающая незаконную деятельность. Однако предприниматели-коневоды перехитрили городскую администрацию и перешли на Текутьевский бульвар.

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