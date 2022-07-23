Пьера Нарцисса похоронили в деревне в Камеруне. Видео

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Похороны атамана Попова Валерия. Курган, похороны, смерть, захоронение, гроб
Пьер Нарцисс скончался в 45 лет Фото:

Артиста и звезду «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса похоронили в республике Камерун — государства в Центральной Африке. Похороны прошли в деревне Бонаматеке. Об этом сообщает супруга супруга певца Валерия Калачева в соцсетях.

«Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию дополняя ее и вкладывая новое от себя», — написала Калачева. Она также опубликовала видео с похорон.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину смерти артиста. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц».

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Артиста и звезду «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса похоронили в республике Камерун — государства в Центральной Африке. Похороны прошли в деревне Бонаматеке. Об этом сообщает супруга супруга певца Валерия Калачева в соцсетях. «Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию дополняя ее и вкладывая новое от себя», — написала Калачева. Она также опубликовала видео с похорон. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину смерти артиста. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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