Пьера Нарцисса похоронили в деревне в Камеруне. Видео

23 июля 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Пьер Нарцисс скончался в 45 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Артиста и звезду «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса похоронили в республике Камерун — государства в Центральной Африке. Похороны прошли в деревне Бонаматеке. Об этом сообщает супруга супруга певца Валерия Калачева в соцсетях. «Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию дополняя ее и вкладывая новое от себя», — написала Калачева. Она также опубликовала видео с похорон. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину смерти артиста. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Артиста и звезду «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса похоронили в республике Камерун — государства в Центральной Африке. Похороны прошли в деревне Бонаматеке. Об этом сообщает супруга супруга певца Валерия Калачева в соцсетях. «Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию дополняя ее и вкладывая новое от себя», — написала Калачева. Она также опубликовала видео с похорон. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину смерти артиста. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц».