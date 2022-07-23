Депутат Госдумы Драпеко призвала отдать борщ Украине

23 июля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Борщ имеет множество способов приготовления, сказала Елена Драпеко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российская культура не пострадает из-за того, что борщ признают украинским блюдом, поэтому его можно уступить Киеву. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Это нематериальное культурное наследие. Бог с ними. У нас такое огромное количество собственных достижений, что я бы не стала бодаться с украинцами из-за борща. Пусть себе присваивают борщ. Мы все равно будем его варить и с удовольствием есть», — сказала Елена Драпеко. Она подчеркнула, что рецептов этого супа очень много. «Это не одно блюдо с одинаковыми ингредиентами. Я, например, люблю львовский борщ с копчености или московский с булочками. Это два разных борща. У них совершенно разный вкус», — отметила депутат. Историк кулинарии Павел Сюткин объяснил, что точно определить, кому принадлежит первый рецепт этого супа, невозможно. «Когда зародился средневековый борщ, в который добавляли заквашенные листья борщевика или свекольную ботву, мы не знаем. Упоминания об этом есть в русских и европейских источниках еще в XVI веке. Но, очевидно, возник он гораздо раньше. Современный же суп со свеклой на мясном отваре — это XVII или даже XVIII век. Он становится популярным в южных областях Российской империи, в том числе и на украинских землях, которые входили в ее состав в те времена. Но это не повод говорить, что борщ — не украинский, а русский. Следуя такой логике, можно отрицать башкирскую или татарскую кухню, поскольку они входят в состав в России», — сообщил эксперт. По его словам, свои рецепты борща есть не только в РФ и на Украине, но и практически во всей Восточной Европе. «И если Украина первой внесла его в список нематериального наследия ЮНЕСКО, то ничего не мешает другим странам повторить ее путь», — заключил Сюткин. В Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. Глава Министерства культуры страны Александр Ткаченко объявил о победе в «войне за борщ». Американский журнал The American Conservative усомнился в том, что борщ принадлежит Киеву, так как неизвестно, кто его придумал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская культура не пострадает из-за того, что борщ признают украинским блюдом, поэтому его можно уступить Киеву. Об этом в разговоре с URA.RU заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Это нематериальное культурное наследие. Бог с ними. У нас такое огромное количество собственных достижений, что я бы не стала бодаться с украинцами из-за борща. Пусть себе присваивают борщ. Мы все равно будем его варить и с удовольствием есть», — сказала Елена Драпеко. Она подчеркнула, что рецептов этого супа очень много. «Это не одно блюдо с одинаковыми ингредиентами. Я, например, люблю львовский борщ с копчености или московский с булочками. Это два разных борща. У них совершенно разный вкус», — отметила депутат. Историк кулинарии Павел Сюткин объяснил, что точно определить, кому принадлежит первый рецепт этого супа, невозможно. «Когда зародился средневековый борщ, в который добавляли заквашенные листья борщевика или свекольную ботву, мы не знаем. Упоминания об этом есть в русских и европейских источниках еще в XVI веке. Но, очевидно, возник он гораздо раньше. Современный же суп со свеклой на мясном отваре — это XVII или даже XVIII век. Он становится популярным в южных областях Российской империи, в том числе и на украинских землях, которые входили в ее состав в те времена. Но это не повод говорить, что борщ — не украинский, а русский. Следуя такой логике, можно отрицать башкирскую или татарскую кухню, поскольку они входят в состав в России», — сообщил эксперт. По его словам, свои рецепты борща есть не только в РФ и на Украине, но и практически во всей Восточной Европе. «И если Украина первой внесла его в список нематериального наследия ЮНЕСКО, то ничего не мешает другим странам повторить ее путь», — заключил Сюткин. В Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признали борщ «нематериальным культурным наследием» Украины и взяли под защиту. Глава Министерства культуры страны Александр Ткаченко объявил о победе в «войне за борщ». Американский журнал The American Conservative усомнился в том, что борщ принадлежит Киеву, так как неизвестно, кто его придумал.