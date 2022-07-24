24 июля 2022

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов по числу среднего класса

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В ЯНАО в средний класс вошла половина, а в ХМАО четверть всех семей округа Фото:

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА Новости.

«Рейтинг РИА Новости регионов России по численности среднего класса. С наибольшей долей семей среднего класса: ЯНАО (46,6%), Магаданская область (37,1%), Чукотка (33,1%), ХМАО (28,5%), Сахалин (27,1%)», — сообщается в Telegram.

Согласно рейтингу, доля семей среднего класса в ЯНАО составляет почти половину населения округа — регион на первом месте по данному показателю. ХМАО на четвертом месте, там доля семей среднего класса немного превышает четверть населения округа.

В основу рейтинга положен доходный метод. Субъекты РФ анализировались по девяти показателям.

Ранее URA.RU рассказало, что три города из ХМАО и ЯНАО вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. В рейтинг вошли Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард.

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ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА Новости. «Рейтинг РИА Новости регионов России по численности среднего класса. С наибольшей долей семей среднего класса: ЯНАО (46,6%), Магаданская область (37,1%), Чукотка (33,1%), ХМАО (28,5%), Сахалин (27,1%)», — сообщается в Telegram. Согласно рейтингу, доля семей среднего класса в ЯНАО составляет почти половину населения округа — регион на первом месте по данному показателю. ХМАО на четвертом месте, там доля семей среднего класса немного превышает четверть населения округа. В основу рейтинга положен доходный метод. Субъекты РФ анализировались по девяти показателям. Ранее URA.RU рассказало, что три города из ХМАО и ЯНАО вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. В рейтинг вошли Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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