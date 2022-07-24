ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов по числу среднего класса

25 июля 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в средний класс вошла половина, а в ХМАО четверть всех семей округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА Новости. «Рейтинг РИА Новости регионов России по численности среднего класса. С наибольшей долей семей среднего класса: ЯНАО (46,6%), Магаданская область (37,1%), Чукотка (33,1%), ХМАО (28,5%), Сахалин (27,1%)», — сообщается в Telegram. Согласно рейтингу, доля семей среднего класса в ЯНАО составляет почти половину населения округа — регион на первом месте по данному показателю. ХМАО на четвертом месте, там доля семей среднего класса немного превышает четверть населения округа. В основу рейтинга положен доходный метод. Субъекты РФ анализировались по девяти показателям. Ранее URA.RU рассказало, что три города из ХМАО и ЯНАО вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. В рейтинг вошли Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА Новости. «Рейтинг РИА Новости регионов России по численности среднего класса. С наибольшей долей семей среднего класса: ЯНАО (46,6%), Магаданская область (37,1%), Чукотка (33,1%), ХМАО (28,5%), Сахалин (27,1%)», — сообщается в Telegram. Согласно рейтингу, доля семей среднего класса в ЯНАО составляет почти половину населения округа — регион на первом месте по данному показателю. ХМАО на четвертом месте, там доля семей среднего класса немного превышает четверть населения округа. В основу рейтинга положен доходный метод. Субъекты РФ анализировались по девяти показателям. Ранее URA.RU рассказало, что три города из ХМАО и ЯНАО вошли в топ городов с самыми высокооплачиваемыми отраслями. В рейтинг вошли Сургут, Ханты-Мансийск и Салехард.