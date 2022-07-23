Юрист перечислила пять неожиданных штрафов для дачников

24 июля 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

За неправильную установку мангала может грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить. Большая часть из них связана с пожарной безопасностью. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Так, пункт пятый Правил противопожарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений. За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей», — приводит слова юриста агентство «Прайм». Также дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой, предупредила Спиридонова. «Все это расценивается как ущерб верхнему плодородному слою земли», — пояснила эксперт. Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал URA.RU, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Наказать могут и за мойку машину на дачном участке. Размер штрафа в таком случае составит от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, россиянам напомнили о правилах перевозки газовых баллонов, в том числе и на дачные участки. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить. Большая часть из них связана с пожарной безопасностью. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Так, пункт пятый Правил противопожарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений. За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей», — приводит слова юриста агентство «Прайм». Также дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой, предупредила Спиридонова. «Все это расценивается как ущерб верхнему плодородному слою земли», — пояснила эксперт. Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал URA.RU, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка. Наказать могут и за мойку машину на дачном участке. Размер штрафа в таком случае составит от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, россиянам напомнили о правилах перевозки газовых баллонов, в том числе и на дачные участки.