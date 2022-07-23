В криминальном районе Тюмени мужчина сломал челюсть собутыльнику

Пострадавшему в ходе пьяной ссоры сломали челюсть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Войновка мужчина избил собутыльника. У пострадавшего зафиксировали перелом нижней челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени из медицинского учреждения поступила информация, что к ним доставлен мужчина 1984 года рождения, у которого диагностирован двусторонний перлом нижней челюсти. <…> Пострадавший и два его товарища распивали крепкие алкогольные напитки возле дома по улице Станционной. В какой-то момент между ним и его ранее неоднократно судимым знакомым 1978 года рождения возникла ссора. Сначала собутыльники выясняли отношения на повышенных тонах, после чего в дело пошли кулаки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД России по региону отметили, что подозреваемый задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее тюменцы назвали самые криминальные районы города. Лидерами антирейтинга стали Лесобаза и КПД. Также туда попали Оборона и Войновка.