Преподаватель тверка Яна Кэт три дня прожила в изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отсидевшая трое суток в изоляторе за откровенный танец на фоне Ельцин Центра Яна Кэт вышла на связь со своими подписчиками. У себя в соцсетях она рассказала, что пережила три истерики и обморок, а также поблагодарила полицейских за понимание.

«Официально „отсидевшая“ за танец. Мне очень многое надо рассказать, потому что за трое суток со мной произошло больше событий и эмоций, чем за 21 год. Единственное, пока хочу поблагодарить сотрудников ОП №9 и изолятора за человеческое отношение. За то, что помогали морально справляться с этим. Девочке пережить арест страшно, особенно за „такое“», — написала Кэт у себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией).

Также она прикрепила скрины своих переписок с родными и близкими. В них девушка пишет, что пережила три истерики и один обморок. Яну Кэт арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. 19 июля она исполнила откровенные танцы на фоне Ельцин Центра. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях.

Яна Кэт выложила сториз, в которых рассказала подробности жизни после ареста Фото из Instagram Яны Кэт (деятельность запрещена, компания Meta признана экстремистом, — прим. ред.)