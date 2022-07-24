Польша создает сильнейшую в Европе армию НАТО для борьбы с РФ

Власти Польши хотят создать сильнейшую сухопутную армию среди стран НАТО для борьбы с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска для противодействия России», — сказал он в интервью Sieci. Цитату приводит «Газета.ру». Также министр пояснил, что войска Польши должны давить противника численностью.
Ранее URA.RU писало, что США планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Польши, чтобы противостоять России. Также «Ридус» сообщал о том, что Польша становится центром военной и политической силы Центральной и Восточной Европы. Украинский лидер Владимир Зеленский хочет предоставить полякам особый статус на Украине. В обмен на это он требует от Варшавы ввод своих войск на запад страны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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Власти Польши хотят создать сильнейшую сухопутную армию среди стран НАТО для борьбы с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска для противодействия России», — сказал он в интервью Sieci. Цитату приводит «Газета.ру». Также министр пояснил, что войска Польши должны давить противника численностью. Ранее URA.RU писало, что США планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Польши, чтобы противостоять России. Также «Ридус» сообщал о том, что Польша становится центром военной и политической силы Центральной и Восточной Европы. Украинский лидер Владимир Зеленский хочет предоставить полякам особый статус на Украине. В обмен на это он требует от Варшавы ввод своих войск на запад страны. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.