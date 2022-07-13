Зеленский наделит граждан Польши особым статусом. Условие

14 июля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский внес проект о статусе поляков на Украине для ввода войск Польши Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский хочет предоставить полякам особый статус на Украине. В обмен на это он требует от Варшавы ввод своих войск на запад страны. Об этом рассказал бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко. «В обмен Киев рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — заявил в колонке для «Украины.ру» Ищенко. По его словам, Польша наверняка не ограничится условиями этой договоренности. Он считает, что Варшава рассчитывает оккупировать большую часть Украины. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. В ответ на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тем самым Зеленский предложил Польше — все. Однако заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач оценил законопроект Зеленского об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Президент Польши заявил, что поляки не будут мстить украинцам за волынскую резню.

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет предоставить полякам особый статус на Украине. В обмен на это он требует от Варшавы ввод своих войск на запад страны. Об этом рассказал бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко. «В обмен Киев рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт», — заявил в колонке для «Украины.ру» Ищенко. По его словам, Польша наверняка не ограничится условиями этой договоренности. Он считает, что Варшава рассчитывает оккупировать большую часть Украины. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. В ответ на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тем самым Зеленский предложил Польше — все. Однако заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач оценил законопроект Зеленского об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Президент Польши заявил, что поляки не будут мстить украинцам за волынскую резню.