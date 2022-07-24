Бизнесмен отказался перевозить зауральцев из-за аварийного моста

25 июля 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

На маршруте пока работает только один перевозчик (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском районе Курганской области из-за закрытия аварийного моста через реку Мендеря руководитель ООО «ПАТП-3» приостановил перевозку местных жителей на автобусах до Кургана. Об этом сообщили представители местной администрации. «В связи с закрытием аварийного моста через реку Мендеря на автодороге Курган — Тюмень и отсутствием обустроенного объезда на указанном участке автодороги ООО „ПАТП-3“ временно приостановило осуществление перевозок по маршруту Белозерское — Курган. В то же время индивидуальный предприниматель Бессонов О.Н. продолжает оказание услуг по пассажирским перевозкам по маршруту», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что на автобусе из села Белозерского до Кургана можно уехать в 6:30, 13:30, 17:20, а обратно в — 7:40, 15:35, 19:25. В группе соцсети «ВКонтакте» «ИС Белозерское» в дополнение к этой информации указано, что местные жители доезжают до аварийного моста, переходят пешком на другую сторону и садятся в другой автобус, чтобы доехать до Кургана. В середине июля в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря. Его советуют объезжать по маршруту: Курган — село Юлдус — село Исетское — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени. Местные жители делятся в соцсетях местами, где можно объезжать мост, и где это делать опасно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белозерском районе Курганской области из-за закрытия аварийного моста через реку Мендеря руководитель ООО «ПАТП-3» приостановил перевозку местных жителей на автобусах до Кургана. Об этом сообщили представители местной администрации. «В связи с закрытием аварийного моста через реку Мендеря на автодороге Курган — Тюмень и отсутствием обустроенного объезда на указанном участке автодороги ООО „ПАТП-3“ временно приостановило осуществление перевозок по маршруту Белозерское — Курган. В то же время индивидуальный предприниматель Бессонов О.Н. продолжает оказание услуг по пассажирским перевозкам по маршруту», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что на автобусе из села Белозерского до Кургана можно уехать в 6:30, 13:30, 17:20, а обратно в — 7:40, 15:35, 19:25. В группе соцсети «ВКонтакте» «ИС Белозерское» в дополнение к этой информации указано, что местные жители доезжают до аварийного моста, переходят пешком на другую сторону и садятся в другой автобус, чтобы доехать до Кургана. В середине июля в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендеря. Его советуют объезжать по маршруту: Курган — село Юлдус — село Исетское — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени. Местные жители делятся в соцсетях местами, где можно объезжать мост, и где это делать опасно.