Работники из ХМАО и ЯНАО недовольны отсутствием планирования

Большинство среди недовольных грамотностью планирования задач — строители и специалисты по закупкам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Аналитики изучили, чем недовольны в своей работе жители ЯНАО и ХМАО. Чаще всего сотрудники различных компаний оказываются недовольными грамотностью планирования задач, сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Больше всего работникам из ХМАО и ЯНАО не нравится, что у них в компании нет грамотного планирования задач — об этом заявили 47% опрошенных. Чаще всего на это жаловались строители, специалисты по закупкам, а также производственные специалисты», — рассказали представители службы исследований hh.ru.

На второе место встали недовольства из=за чрезмерного количества бюрократии. Этим недовольны 36% опрашиваемых. Причем чаще всего такой ответ давали сотрудники сфер науки, образования, добычи сырья и медицины. 33% респондентов считают, что на их работе слишком большая нагрузка. Чаще всего это люди работающие в розничной торговле и медики. Еще 29% оказались недовольны своими задачами, которые кажутся ими слишком скучными.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ регионов по сверхвысоким зарплатам. Аналитики рассказали, что по количеству вакансий с зарплатой в более чем 150 тыс рублей округ занял пятое место.