ЯНАО вошел в федеральный топ по сверхвысоким зарплатам

Годом ранее в ЯНАО было на 7,7% меньше «дорогих» вакансий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ регионов, в которых предложено больше всего вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей. Рейтингом с URA.RU поделилась крупнейшая онлайн-платформа рекрутинга hh.ru.

«За первое полугодие 2022 года в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч руб. — это восемь процентов от общего числа предложений о работе. Интересно, что год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат в России составляла всего пять процентов», — рассказали в агентстве.

Также эксперты добавили, что в Ямало-Ненецком автономном округе за январь — июнь 2022 года было открыто 1,6 тысячи вакансий с зарплатой свыше 150 тысяч рублей — это 17% от общего числа предложений о работе в регионе и пятое место в стране.

Сегодня чаще всего «суперзарплаты» можно встретить в Магаданской области: 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тыс. руб. На втором месте оказалась Республика Саха (22%), на третьем — Чукотский АО (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%). Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тыс. руб. встречаются в Республике Северная Осетия — всего 3%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике по 2%.

Ранее URA.RU сообщало о том, какие специалисты были более востребованы в ЯНАО в июне 2022 года. Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий занял продавец, на втором месте — машинисты, на третьем — водители.

URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам