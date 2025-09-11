Медведев осудил двойную политику Вашингтона после убийства Кирка

Двойную политику Вашингтона после убийства Чарли Кирка — союзника президента США Дональда Трампа осудил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об это Медведев заявил в соцсетях.
«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал Медведев в соцсети «Х».
Ранее Дмитрий Медведев подчернул, что поддержка Украины фактически означает поддержку преступников. Схожие заявления он делал и после нападения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, связывая эти инциденты с деятельностью леволиберальных кругов, поддерживающих Киев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.