Власти ХМАО готовятся к усилению коронавирусных ограничений

В Югре начинает расти число больных коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО готовятся через неделю при необходимости ввести дополнительные меры безопасности, связанные с борьбой с пандемией коронавируса. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба заявил вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы продолжаем мониторинг за течением эпидпроцесса. Думаю, до конца месяца мы будем щепетильно наблюдать за его поведением в мире, стране и в округе. А 1 августа мы будем готовить первые предложения по противодействию распространения инфекции», — сообщил вице-губернатор ХМАО при докладе главе региона Натальей Комаровой. Он также добавил, что уже сейчас обсуждаются мероприятия по усилению дезинфекции в общественном транспорте, а также необходимости ревакцинации водителей.

Руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время выступления обратила внимание работодателей на усиление работы с сотрудниками, которые возвращаются из отпусков. Кроме того, она также заявила о необходимости ношения медицинских масок в общественных местах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре начинает расти число больных коронавирусом. На это обратила внимание глава региона Наталья Комарова во время заседания оперштаба.