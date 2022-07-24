Власти ХМАО готовятся к усилению коронавирусных ограничений

Власти ХМАО готовятся через неделю при необходимости ввести дополнительные меры безопасности, связанные с борьбой с пандемией коронавируса. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба заявил вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов, передает корреспондент URA.RU.
«Мы продолжаем мониторинг за течением эпидпроцесса. Думаю, до конца месяца мы будем щепетильно наблюдать за его поведением в мире, стране и в округе. А 1 августа мы будем готовить первые предложения по противодействию распространения инфекции», — сообщил вице-губернатор ХМАО при докладе главе региона Натальей Комаровой. Он также добавил, что уже сейчас обсуждаются мероприятия по усилению дезинфекции в общественном транспорте, а также необходимости ревакцинации водителей.
Руководитель Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время выступления обратила внимание работодателей на усиление работы с сотрудниками, которые возвращаются из отпусков. Кроме того, она также заявила о необходимости ношения медицинских масок в общественных местах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре начинает расти число больных коронавирусом. На это обратила внимание глава региона Наталья Комарова во время заседания оперштаба.
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