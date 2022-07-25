В курганской структуре, отвечающей за жилфонд, новое назначение

В Госжилинспекции Курганской области назначили нового заместителя директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем директора Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Курганской области стал Дмитрий Пысин. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Информация о статусном чиновнике указана на официальном сайте ведомства, которое контролирует сохранность жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.

«Пысин официально занял пост замдиректора Госжилинспекции. До этого он исполнял обязанности зама, руководил отделом лицензирования», — рассказали инсайдеры. На сайте ведомства в разделе «О нас» Пысин уже указан как заместитель руководителя — старший государственный жилищный инспектор Курганской области.

Сотрудники Государственной жилищной инспекции контролируют предоставление курганцам жилищных и коммунальных услуг, которые отвечают качеству. Также ведомство смотрит за использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области произошел ряд назначений. Официально пост директора департамента финансов занял Сергей Гаврин. От приставки «врио» избавился заместитель губернатора региона Константин Малышев.