25 июля 2022

В курганской структуре, отвечающей за жилфонд, новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
В Госжилинспекции Курганской области назначили нового заместителя директора Фото:

Заместителем директора Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Курганской области стал Дмитрий Пысин. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Информация о статусном чиновнике указана на официальном сайте ведомства, которое контролирует сохранность жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.

«Пысин официально занял пост замдиректора Госжилинспекции. До этого он исполнял обязанности зама, руководил отделом лицензирования», — рассказали инсайдеры. На сайте ведомства в разделе «О нас» Пысин уже указан как заместитель руководителя — старший государственный жилищный инспектор Курганской области.

Сотрудники Государственной жилищной инспекции контролируют предоставление курганцам жилищных и коммунальных услуг, которые отвечают качеству. Также ведомство смотрит за использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области произошел ряд назначений. Официально пост директора департамента финансов занял Сергей Гаврин. От приставки «врио» избавился заместитель губернатора региона Константин Малышев.

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Заместителем директора Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Курганской области стал Дмитрий Пысин. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Информация о статусном чиновнике указана на официальном сайте ведомства, которое контролирует сохранность жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг. «Пысин официально занял пост замдиректора Госжилинспекции. До этого он исполнял обязанности зама, руководил отделом лицензирования», — рассказали инсайдеры. На сайте ведомства в разделе «О нас» Пысин уже указан как заместитель руководителя — старший государственный жилищный инспектор Курганской области. Сотрудники Государственной жилищной инспекции контролируют предоставление курганцам жилищных и коммунальных услуг, которые отвечают качеству. Также ведомство смотрит за использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области произошел ряд назначений. Официально пост директора департамента финансов занял Сергей Гаврин. От приставки «врио» избавился заместитель губернатора региона Константин Малышев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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