На трассе Курган-Тюмень возле закрытого моста сделают объезд

25 июля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Рядом с проблемным мостом на трассе Курган-Тюмень оборудуют объезд со светофорами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе до Тюмени откроют объездной путь рядом с мостом на реке Мендеря, где сейчас идут ремонтные работы. Об этом говорится на сайте областного правительства. «Слева от ремонтируемого моста через реку Мендеря оборудуют временный объезд. Его протяженность составит 250 метров. Он будет однополосным с реверсивным движением, регулируемым светофорами. При этом объезд позволит производить работы по ремонту всего мостового сооружения, что позволит сдать его в эксплуатацию раньше намеченного срока», — пишет пресс-служба правительства. Проектом ремонта и обустройством моста занимается подрядная организация «Урал Пром». По словам замгубернатора Курганской области Константина Малышева, основная задача на сегодняшний день — это ускорение производства работ по ремонту моста, а также обустройство объездной дороги в непосредственно близости рядом с ним. «Данные работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, чтобы жители Курганской области и транзитный транспорт могли, как и прежде, беспрепятственно передвигаться по своему маршруту», — отмечает чиновник. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым ремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254 «Иртыш». В том числе, губернатор попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы.

В Курганской области на трассе до Тюмени откроют объездной путь рядом с мостом на реке Мендеря, где сейчас идут ремонтные работы. Об этом говорится на сайте областного правительства. «Слева от ремонтируемого моста через реку Мендеря оборудуют временный объезд. Его протяженность составит 250 метров. Он будет однополосным с реверсивным движением, регулируемым светофорами. При этом объезд позволит производить работы по ремонту всего мостового сооружения, что позволит сдать его в эксплуатацию раньше намеченного срока», — пишет пресс-служба правительства. Проектом ремонта и обустройством моста занимается подрядная организация «Урал Пром». По словам замгубернатора Курганской области Константина Малышева, основная задача на сегодняшний день — это ускорение производства работ по ремонту моста, а также обустройство объездной дороги в непосредственно близости рядом с ним. «Данные работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, чтобы жители Курганской области и транзитный транспорт могли, как и прежде, беспрепятственно передвигаться по своему маршруту», — отмечает чиновник. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым ремонт моста через реку Мендеря на трассе Р-254 «Иртыш». В том числе, губернатор попросил ускорить ремонт самой федеральной трассы.