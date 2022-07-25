Аналитики выяснили причину роста числа угонов авто в России

На рост числа угонов автомобилей россиян повлиял кризис на рынке автозапчастей. К такому выводу пришли аналитики компании «Delta Системы безопасности».
«По нашим данным, количество тревожных сигналов, связанных с автомобилями, за последние три—четыре месяца увеличилось примерно на 20%. В основном рост обусловлен попытками кражи запчастей», — заявил «Известиям» директор по маркетингу компании Валерий Ушков.
Также «Delta Системы безопасности» провела исследование, которое показало, что 25% россиян считают, что в ближайшее время случаи кражи автозапчастей участятся. 57% респондентов отметили, что такая же проблема настигала Россию в девяностых.
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На рост числа угонов автомобилей россиян повлиял кризис на рынке автозапчастей. К такому выводу пришли аналитики компании «Delta Системы безопасности». «По нашим данным, количество тревожных сигналов, связанных с автомобилями, за последние три—четыре месяца увеличилось примерно на 20%. В основном рост обусловлен попытками кражи запчастей», — заявил «Известиям» директор по маркетингу компании Валерий Ушков. Также «Delta Системы безопасности» провела исследование, которое показало, что 25% россиян считают, что в ближайшее время случаи кражи автозапчастей участятся. 57% респондентов отметили, что такая же проблема настигала Россию в девяностых. Ранее сообщалось, что российские автоворы начали снимать детали и запчасти с иномарок. В Екатеринбурге злоумышленники «раздели» Ладу, срезав с нее двери и капот. Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с российским автопромом.