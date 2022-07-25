РИАН: российские войска научились бороться с ракетами HIMARS

26 июля 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Российские войска сбивают ракеты HIMARS с помощью ЗРК «Бук М-3» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) научились сбивать ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»). «Зенитно-ракетный комплекс „Бук М-3“ я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого [заявлен] не было», — заявил РИА «Новости» офицер армии России. Он рассказал, что его батарея сбила не одну ракету HIMARS над Донбассом. Однако офицер добавил, что это была самая сложная цель. «Данные снаряды летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем их до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное», — резюмировал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для HIMARS. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. При этом, Киев обязался перед Пентагоном не использовать эти РСЗО для ударов по территории РФ. Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что у союзников РФ из Азии есть артиллерия, которая с легкостью «перестреляет» HIMARS. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) научились сбивать ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»). «Зенитно-ракетный комплекс „Бук М-3“ я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого [заявлен] не было», — заявил РИА «Новости» офицер армии России. Он рассказал, что его батарея сбила не одну ракету HIMARS над Донбассом. Однако офицер добавил, что это была самая сложная цель. «Данные снаряды летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем их до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное», — резюмировал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что Украина получит более дальнобойные ракеты для HIMARS. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия боевики уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. При этом, Киев обязался перед Пентагоном не использовать эти РСЗО для ударов по территории РФ. Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что у союзников РФ из Азии есть артиллерия, которая с легкостью «перестреляет» HIMARS.